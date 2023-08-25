Россияне активно перемещают технику с живой силой в сторону Бердянска и Розовки — Андрющенко 25 августа, 10:22 Россияне активно перемещаются в сторону Бердянска и Розовки (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области зафиксировали активное перемещение российских оккупантов в сторону Бердянска и Розовки Запорожской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, наблюдается движение «необычно большого» количества топливозаправщиков в сторону Бердянска. Также, впервые за лето было замечено движение грузовиков с живой силой через Мариуполь в направлении Волновахи Донецкой области.

Видео дня

Ранее Андрющенко сообщал, что на территории Мариупольского района фиксируется значительное увеличение присутствия российских войск. Он также заявлял о мощном движении грузовиков с боекомплектами в сторону Бердянска.

Центре нацсопротивления заявлял, что российские оккупанты создали «план развития» временно оккупированного Мариуполя, согласно которому Москва планирует увеличить население города примерно на 300 тысяч за счет миграции из России.

17 августа Мариупольский горсовет сообщил, что в городе появляются объявления о забастовках в день, когда страна-агрессор Россия планирует провести фейковые «выборы депутатов».

Мариуполь оккупирован российскими захватчиками с 20 мая 2022 года после многомесячной обороны города украинскими бойцами. Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах на окраинах города.