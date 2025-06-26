Российские войска наибольшую активность демонстрируют на Северо-Слобожанском направлении, в частности в сторону Сум . В то же время украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщил спикер ОТУВ Северск Вадим Мысник в эфире Суспільне. Студія.

По его словам, российские штурмы осуществляются преимущественно пехотными группами, а использование мототехники уменьшается.

«Иногда применяют маленький транспорт — это квадроциклы, мотоциклы, но в последнее время мы видим уменьшение активности применения этих транспортных средств. Но именно в способе пехота тоже не эффективна. Это ощутимо, поэтому россияне должны работать при поддержке артиллерии, но в основном у них поддержка с воздуха», — сказал Мысник.

За прошедшие сутки в Сумской и Черниговской области в результате атак РФ есть и раненые, и погибшие среди гражданского населения.

На отдельных участках фронта украинским силам удается оттеснять врага, а российским подразделениям приходится перегруппировываться и доукомплектовываться, говорит представитель ОТУВ.

«Там российские военные стоят, которые еще и на Курщине воевали. Они уже по пятому, шестому составу, наверное, меняются, потому что их наши военные уничтожают постоянно», — рассказал Мысник.

Он также отметил, что в зоне ответственности ОТОВ Северск пока не наблюдается масштабных механизированных штурмов.

«Мы вовремя идентифицируем россиян и уничтожаем их. Хочу отметить еще, что удары вглубь российской территории, они также дают о себе знать. Мы выявляем такие на территории Брянской, Курской области, места, где пункты управления, скопления техники личного состава, места, где они накапливают боеприпасы, горючее, все эти системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки. Максимально оно уничтожается нашими силами», — добавил Мысник.

Кроме того, по его словам, россияне все чаще используют беспилотники, чем артиллерию.

25 июня высокопоставленный представитель НАТО во время саммита Альянса рассказал Европейской правде, что российская армия, несмотря на постоянные попытки тактического продвижения в Сумской области, несет сверхвысокие потери.

Он также отметил, что окружение Сум пока не является вероятным или реалистичным сценарием. По оценкам НАТО, РФ попытается обойти город, расширив фронт на север и северо-восток.

22 июня проект DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что украинские военные за последнюю неделю продвинулись на 200−700 метров в районе Юнаковки Сумской области.

Сырский отметил, что российские войска пытаются создать «буферную зону» в приграничных районах Сумской области. В частности, враг активно штурмует позиции вблизи Юнаковки, а также пытается улучшить свое положение возле Андреевки и Алексеевки.

Он также сообщил, что украинскими войсками на Сумском направлении руководит бригадный генерал Олег Апостол, который недавно занял должность командующего Десантно-штурмовых войск. По словам Сырского, Апостол «руководит достаточно удачно».