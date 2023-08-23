Россияне агитируют жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ — ЦНС 23 августа, 01:29 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Россияне агитируют жителей оккупированных территорий Запорожской области вступать на контрактную службу в Вооруженные силы РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Сообщается, что на временно оккупированной части Запорожской области активизировалась вербовка в ряды армии врага.

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Россияне распространяют листовки и другие агитационные материалы с призывом вступать к ним на службу по контракту.

По данным ЦНС, захватчики убеждают местных жителей подписывать с ними контракты, обещая денежное довольствие.

«Оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами и создали в регионе», — говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что россияне продолжают налаживать работу военкоматов на временно оккупированных территориях и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации жителей юга Украины.