Россияне 83 раза за сутки обстреляли Сумскую область — ОВА 19 декабря, 23:07 Оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область (Фото:Дмитро Живицький/Telegram)

Войска РФ за сутки 83 раза нанесли удары по приграничным громадам Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий Telegram.

«83 удара по приграничью нанесли россияне. Под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская громады», — сообщил он.

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Живицкий уточнил, что россияне:

ударили шесть раз с САУ по Великописаревской общине;

два раза обстреляли из артиллерии Хотинскую общину, в общей сложности 34 снаряда разорвались на приграничных районах;

открывали огонь из гранатометов ( 5 прилетов) по Шалигинской общине, а также было 5 очередей из стрелкового оружия и 10 пулеметных очередей;

5 прилетов) по Шалигинской общине, а также было 5 очередей из стрелкового оружия и 10 пулеметных очередей; дважды сбрасывали взрывчатку с беспилотников, а также было 15 прилетов из САУ в Краснопольской общине;

обстреляли из артиллерии ( 10 прилетов) Юнаковскую общину;

10 прилетов) Юнаковскую общину; вели огонь из артиллерии ( 4 прилета) по Миропольской общине и еще 9 вражеских мин разорвались на приграничных районах.

Глава ОВА добавил, что были повреждены три частных дома и электролиния.