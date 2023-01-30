«Враг не прекращает террор». Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повреждены жилые дома

30 января, 09:00
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Оккупанты обстреляли жилые дома (Фото:adm.dp.gov.ua)

Оккупанты обстреляли жилые дома (Фото:adm.dp.gov.ua)

Российские оккупанты около полуночи нанесли удар по Красногригорьевской общине.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО в понедельник, 30 января.

«Враг не прекращает террор Никопольского района. Около полуночи нанес удар по Красногригорьевской общине», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что с десяток снарядов выпустил агрессор из тяжелой артиллерии по мирным улицам Красногригорьевки. Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Оборванная линия электропередач.

Обошлось без пострадавших.

На месте обстрела работают спасатели – выясняют масштабы разрушений.

https://www.youtube.com/watch?v=yebce682zTU&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Днепропетровская область Война России против Украины

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