«Враг не прекращает террор». Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повреждены жилые дома 30 января, 09:00 Оккупанты обстреляли жилые дома (Фото:adm.dp.gov.ua)

Российские оккупанты около полуночи нанесли удар по Красногригорьевской общине.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВО в понедельник, 30 января.

«Враг не прекращает террор Никопольского района. Около полуночи нанес удар по Красногригорьевской общине», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что с десяток снарядов выпустил агрессор из тяжелой артиллерии по мирным улицам Красногригорьевки. Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Оборванная линия электропередач.



Обошлось без пострадавших.

На месте обстрела работают спасатели – выясняют масштабы разрушений.