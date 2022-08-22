Полсотни «прилетов» за сутки. Россияне снова обстреляли Сумскую область 22 августа, 01:07 Обстрел Сумской области 18 августа (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

Российские оккупанты в воскресенье, 21 августа, обстреляли Сумскую область. Зафиксировано полсотни прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Около 17:00 часов вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.

Живицкий рассказал, что всего в течение суток было зафиксировано 50 прилетов:

Видео дня

Хотинская громада: в 11:00 с территории РФ враг открыл огонь с миномета, всего 12 прилетов за день. Били и с крупнокалиберного пулемета.

Белопильськая громада: в 12:30 был минометный обстрел — сем прилетов, а после обеда — еще 14. Также оккупанты вели обстрел из ствольной артиллерии — 17 прилетов.

«Во всех случаях — предварительно без потерь и разрушений», — добавил глава ОВА.

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