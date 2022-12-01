Россияне 12 раз обстреляли Херсон, есть погибший и пострадавший

1 декабря, 22:01
Поделиться:
Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских «прилетов» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских «прилетов» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты 12 раз обстреляли освобожденный Херсон. В результате погиб один человек и еще один получил ранение.

Об этом сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая во время видеообращения.

«Обстрелов сегодня за день 12, пострадавший один и один погибший», — сказала она.

Видео дня

Луговая уточнила, что один человек погиб в районе улицы Василия Стуса, а пострадавший был обнаружен на улице Чайковского, где в результате российского удара возник пожар в частном доме.

Читайте также:
Павел Баев
Павел Баев
Путин это прекрасно понимает. На что рассчитывает Кремль после Херсона

Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне, по ее данным, было зафиксировано 119 вражеских «прилетов», погибли 19 человек, пострадали 37, среди них — один ребенок.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/8InBlArXBDU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Обстрел Херсон Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X