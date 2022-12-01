Россияне 12 раз обстреляли Херсон, есть погибший и пострадавший 1 декабря, 22:01 Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских «прилетов» (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты 12 раз обстреляли освобожденный Херсон. В результате погиб один человек и еще один получил ранение.

Об этом сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая во время видеообращения.

«Обстрелов сегодня за день 12, пострадавший один и один погибший», — сказала она.

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Луговая уточнила, что один человек погиб в районе улицы Василия Стуса, а пострадавший был обнаружен на улице Чайковского, где в результате российского удара возник пожар в частном доме.

Всего с 20 ноября по 1 декабря в Херсоне, по ее данным, было зафиксировано 119 вражеских «прилетов», погибли 19 человек, пострадали 37, среди них — один ребенок.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.