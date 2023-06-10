Ночной обстрел Харьковской области. В результате российской атаки погиб один человек, четверо получили ранения 10 июня, 13:41 Россияне обстреляли Харьковскую область (Фото:Национальная полиция Украины)

Российские оккупанты в ночь на субботу, 10 июня, около 3:00 атаковали Харьковскую область. В результате удара погиб мужчина, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Согласно сообщению Нацполиции, враг атаковал Купянский, Чугуевский, Изюмский, Богодуховский и Харьковский районы области.

В результате обстрела села Гороховатка Изюмского района получил ранения 48-летний мужчина.

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В Купянском районе произошли лесные пожары, повреждены частные дома, в результате чего пострадали двое мужчин в возрасте 29 и 39 лет. В поселке Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина.

В Волчанске Чугуевского района ранения получил 63-летний мужчина.

Отмечается, что оккупанты нанесли удар ракетой Калибр по селу Котляры Харьковского района. Масштабных разрушений и пострадавших нет.

Начато досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее Воздушные силы сообщали об уничтожении 20 вражеских БПЛА и двух крылатых ракет, которые атаковали Полтавскую, Одесскую и Харьковскую области.