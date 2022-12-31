После деоккупации Крыма граждане РФ будут законно выдворены с полуострова — Ташева 31 декабря, 05:46 Крым (Фото:Ирина Кушникова / Pixabay)

Граждане РФ, прибывшие в оккупированную АР Крым с нарушением украинского законодательства, после освобождения полуострова должны будут покинуть его. Они находятся там незаконно.

Об этом заявила Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает Укринформ.



Как отметила чиновница, есть принципиальная сложившаяся позиция, и по отношению к ней уже существуют правовые нормы.

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"Все граждане РФ, незаконно приехавшие на временно оккупированную территорию, в Крым, с нарушением миграционного законодательства и условий пересечения границы, должны выехать после освобождения территории за пределы Украинского государства, за пределы Крыма, потому что они незаконно там находились", - сказала она.

Это касается россиян, приехавших в Крым не из-за пунктов пропуска Каланчак, Чонгар или Чаплинка, и соответственно не попросили миграционные органы о возможности проживания на украинском полуострове.

По словам Ташевой, количество иностранцев, которым нужно было получать вид на жительство и разрешение на въезд на оккупированной территории, насчитывается от 500 до 800 тысяч.

Также чиновник развенчала ложные заявления РФ о том, что якобы это будет депортация крымчан.

«Каких крымчан? Речь идет о гражданах России, не являющихся крымчанами. Они являются временно проживающими на территории Крыма лицами. Их выдворение – абсолютно законный процесс… Если гражданин любой страны незаконно пересекает границу, к нему применяют принудительное выдворение. Вот и мы будем его применять», — пояснила она.

Представительница президента добавила, что уехать придется даже тем, кто не смог из-за определенных обстоятельств соблюдать требования миграционного законодательства Украины.

"Например, единичные случаи, когда человек по стечению обстоятельств фактически не может выполнить требования миграционного законодательства. В таких случаях возможны исключения, но они должны сначала выехать и подать в миграционные органы соответствующую заявку, после рассмотрения получить соответствующие разрешения», — сказала Ташева.

Она добавила, что сейчас точно неизвестно количество таких лиц: «Может быть, сотни, а возможно, 1-2 тысячи».