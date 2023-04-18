Маляр предупредила о фейке россиян относительно военкоматов в Украине 18 апреля, 21:12 Анна Маляр (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Враг продолжает информационную работу, направленную на срыв вовлечения украинцев в Сил обороны. В частности, россияне хотят дискредитировать работу территориальных центров комплектования (бывших военкоматов).

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, россияне сейчас распространяют когда-то уже опробованный ими кейс о том, что якобы территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица.

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«Несколько лет назад они это запускали по другим государственным институтам», — написала Маляр.

Однако деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля. Так как у них есть все необходимые для работы права. Они также являются юридическими лицами публичного права и имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства.

«А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и нанести вред нашей обороноспособности», — подчеркнула Маляр.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский отменил весенний и осенний призыв 2022 года.

