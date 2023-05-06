«Немножко подпекает». В Мелитополе оккупанты мешками сжигают документы — мэр 6 мая, 07:52 Мелитополь (Фото:ria-m.tv)

Во временно оккупированном Мелитополе российские кафиры «спешно упаковывают технику» и вывозят ее в Россию, а некоторые документы сжигают до тла.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола «взяли бессрочный отпуск».

«Не меньше суетятся и в здании оккупационной военной полиции — целый день мешками палят документы», — подчеркнул Федоров.

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Он добавил, что в мелитопольской больнице интенсивных методов лечения произошел срочное вечернее собрание «руководства».

Оккупанты досрочно выписывают пациентов из травматологии, а сами обсуждают свой побег из города.

5 мая Иван Федоров сообщил, что у россиян в городе началась паника. Он со ссылкой на местных жителей рассказал об очередях окупантов на заправках в городе. Также, по его данным, работникам коммунальных предприятий были изданы трудовые книжки.