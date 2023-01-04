РФ использовала около 660 дронов Shahed и ждет новую партию — разведка 4 января, 13:08 По данным разведки, Россия ждет новую партию дронов Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По данным украинской разведки, РФ использовала около 660 иранских дронов Shahed. Сейчас страна-террорист ожидает новую партию из Ирана в 250−300 штук.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«У них реально проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов Shahed. По контракту предусмотрено 1750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять», — сказал он.

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Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США и Израиль работают над срывом поставок иранских дронов в РФ.