РФ использовала около 660 дронов Shahed и ждет новую партию — разведка

4 января, 13:08
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По данным разведки, Россия ждет новую партию дронов Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По данным разведки, Россия ждет новую партию дронов Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По данным украинской разведки, РФ использовала около 660 иранских дронов Shahed. Сейчас страна-террорист ожидает новую партию из Ирана в 250−300 штук.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«У них реально проблемы с арсеналом, в том числе и с беспилотниками. На сегодняшний день они использовали примерно 660 дронов Shahed. По контракту предусмотрено 1750. Требуется время для их доставки и подготовки. В последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять», — сказал он.

Видео дня

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США и Израиль работают над срывом поставок иранских дронов в РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=KjVx5usQIN0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Разведка Беспилотники Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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