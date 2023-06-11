В России заявили об атаке ВСУ на разведывательный корабль

11 июня, 17:46
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Разведывательный корабль Приазовье (Фото:Википедия)

Разведывательный корабль Приазовье (Фото:Википедия)

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 11 июня российский разведывательный корабль Приазовье был атакован шестью морскими беспилотниками ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства страны-агрессора в Telegram.

По официальной версии министерства обороны России, атака якобы была отбита, а все дроны уничтожены из штатного вооружения.

Видео дня

Сообщается, что нападение произошло на расстоянии 300 километров от города Севастополя. Разведывательный корабль Приазовье находился в районе с целью обеспечения охраны газопроводов Турецкий поток и Голубой поток.

Также опубликовали видео отражения атаки морских скоростных беспилотных катеров на корабль. На нем можно разглядеть дрон, который атаковал корабль. Его название Кот и енот, оно выполнено белой краской.

Скриншот из видео/Министерство обороны РФ
Фото: Скриншот из видео/Министерство обороны РФ

Кроме того, российское военное ведомство отмечает, что во время нападения в воздушном пространстве Черного моря осуществлял разведку американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

На данный момент Украина официально не комментировала причастность к атаке.

24 мая российские «военкоры» заявили, что корабль Черноморского флота РФ Иван Хурс около 05:30 атаковали неустановленные морские дроны в 74 километрах к северу от Босфора.

В минобороны России подтвердили атаку, заявив, что беспилотные катера якобы уничтожены в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор.

25 мая Министерство обороны Украины подтвердило, что российский военный корабль Иван Хурс был атакован украинским надводным дроном.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны РФ Российский корабль

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