Россия заявила об атаке дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС и 11 раненых 20 июля, 19:36 Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС)

Оккупационные власти города Энергодар Запорожской области заявили об атаке на Запорожскую атомную электростанцию дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК.

Оккупанты утверждают, что атаку совершили три или четыре украинских дрона. По их словам, ранены 11 сотрудников, четверо из них в тяжелом состоянии. Реакторные блоки не повреждены.

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Энергоатом, легитимные городские власти и украинские военные эти сообщения пока не прокомментировали.

Ранее местные СМИ сообщили, что в районе Запорожской АЭС прогремел взрыв.

19 июля российские военные похитили еще двух работников Запорожской атомной электростанции.

18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.



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