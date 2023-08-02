В России второй день подряд жалуются на «атаки» морских беспилотников на свои корабли 2 августа, 16:03 Учения страны-агрессора России в Черном море (иллюстративное фото от 21 июля) (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министерство обороны страны-террориста России в среду, 2 августа, заявило о новой «атаке» беспилотного катера на корабль ВМФ РФ и в очередной раз обвинило Украину.

В ведомстве агрессора утверждают, что ночью морской беспилотный катер «пытался атаковать» корабль ВМФ России, который, по версии россиян, «сопровождал гражданский морской транспорт» в юго-западной части Черного моря. Оккупанты отчитались об «обнаружении и уничтожении» катера.



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Утром 1 августа в минобороны России пожаловались, что в оккупированном Крыму российские патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков, по их версии, подверглись атаке «тремя морскими безэкипажными катерами», которые, как утверждают россияне, «были уничтожены».



Через несколько часов минобороны страны-агрессора распространило фейк об атаке на корабли в Черном море, но теперь не военные, а якобы гражданские, которые шли к проливу Босфор.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не атаковала и не будет атаковать гражданские объекты.

Издание Бабель со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны сообщало, что российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших, что противоречит заявлениям о «успешном отражении» атаки дронов. В опубликованном журналистами перехвате разговора речь идет минимум об одном погибшем и пятерых раненых, нуждающихся в срочной эвакуации.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сказал, что беспилотные катера не стоят на вооружении ВМС и украинские Военно-морские силы не имеют отношения к «атаке» на корабли Сергей Котов и Василий Быков.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем кремлевский режим отозвал «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.



В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.



Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор работал с 1 августа 2022 года, несмотря на регулярные провокации и угрозы россиян.



19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.



Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».



Ранее начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.



Она также сообщила, что страна-агрессор может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.

