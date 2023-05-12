Роспропаганда начала кричать о «начале контрнаступления ВСУ» — советник Резникова отреагировал 12 мая, 09:09 Украинский военный возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько призвал читать информацию только из официальных источников и не давать волю эмоциям на фоне разгона российскими пропагандистами сообщений о якобы «начале контрнаступления ВСУ».

Об этом он заявил в Facebook в четверг вечером, 11 мая.

Тогда российские пропагандистские Telegram-каналы «военкоров» начали почти одновременно в панической манере писать о якобы «начале» украинского контрнаступления.

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«Министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра. В ближайшие дни призываю черпать информацию только из официальных источников. И не давать волю эмоциям. Война — путь обмана», — написал Копытько, добавив фото Алексея Резникова.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для начала контрнаступления нужно еще немного времени — военные ждут технику.

9 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления ВСУ. По словам министра обороны Алексея Резникова, подготовка уже на финальной стадии. В последние недели украинские власти предостерегают от завышенных ожиданий от контрнаступления.