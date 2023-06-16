«Прекрасное здоровье, много задач». В ГУР ответили на российский фейк о «тяжелораненом» Буданове 16 июня, 10:07 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отверг российский фейк о "тяжелом ранении" начальника ГУР Кирилла Буданова.

Об этом он сказал в эфире телеканала Freeдом в четверг, 15 июня.

«Дела [у Буданова] отлично, прекрасное здоровье, хороший аппетит. Буквально 10 минут назад общался с командиром. В общем полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач, связанных с восстановлением украинского суверенитета и наказанием врагов Украины», — заявил Юсов.

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Так, он посоветовал жителям временно оккупированных территорий и населению России держаться подальше от военных объектов армии РФ.

Накануне роспропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» главы украинской разведки Кирилла Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли на вертолете на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил Буданова в Германию».

В день «ракетного удара по ГУР» украинская разведка опубликовала видео, на котором ее начальник отметил очередную неудачную попытку террористических действий РФ и пообещал ответ.



Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о «гибели» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других генералов. Их сразу же опровергли, в том числе и сам генерал.

