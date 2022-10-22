«Даст агрессору дополнительные преимущества». Россия завершила строительство баржевого моста возле Херсона — британская разведка

22 октября, 15:50
Поделиться:
Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Завершение строительства баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне предоставит россиянам дополнительные материальные и логистические преимущества.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российские войска продолжают укреплять пункты переправы через Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.

Видео дня

«Вероятно, это первый случай, когда российским военным пришлось использовать этот тип мостов за последние десятилетия. Использование гражданских барж, вероятно, предоставит России дополнительные материальные и логистические преимущества, поскольку она потеряла значительное количество мостовой техники и инженеров во время вторжения» — говорится в сообщении.

Отмечено, что если баржевому мосту будет нанесен ущерб, почти наверняка Россия будет пытаться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку ее силы и пункты переправы через Днепр находятся под растущим давлением в Херсоне.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1583696929698893825

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6PZrtpiGlQ
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсон Херсонская область Баржи Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X