«Даст агрессору дополнительные преимущества». Россия завершила строительство баржевого моста возле Херсона — британская разведка 22 октября, 15:50 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Завершение строительства баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне предоставит россиянам дополнительные материальные и логистические преимущества.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании в Twitter.



По данным британской разведки, российские войска продолжают укреплять пункты переправы через Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.



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«Вероятно, это первый случай, когда российским военным пришлось использовать этот тип мостов за последние десятилетия. Использование гражданских барж, вероятно, предоставит России дополнительные материальные и логистические преимущества, поскольку она потеряла значительное количество мостовой техники и инженеров во время вторжения» — говорится в сообщении.

Отмечено, что если баржевому мосту будет нанесен ущерб, почти наверняка Россия будет пытаться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку ее силы и пункты переправы через Днепр находятся под растущим давлением в Херсоне.



20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

