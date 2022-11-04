От крымских предпринимателей требуют финансировать вооруженные силы России — Тамила Ташева 4 ноября, 19:06 Рашистские символы Z и V на набережной в Керчи на фоне Крымского моста (Фото:REUTERS)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Радио НВ рассказала, что от крымских предпринимателей требуют финансировать вооруженные силы России.

«У предпринимателей фактически потребовали финансировать Вооруженные силы России. И даже сейчас есть такие настроения: так называемое руководство Крыма говорит о том, что очень мало почему-то местное население поддерживает российских военных, надо больше, „давайте нам больше денег!“. То есть там не такая ситуация как в Украине, когда мы сами быстро сбрасываемся на БТРы, спутники, пикапы и т. д. А предпринимателей заставляют дать деньги на эти вооруженные силы России», — сказала Ташева Радио НВ.

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Ранее сообщалось, что в оккупированной Керче «сотрудники ФСБ» задержали 30-летнюю местную жительницу, которая в групповом чате Telegram написала комментарии с пожеланием смерти российским военным, участвующим в войне в Украине.

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