От крымских предпринимателей требуют финансировать вооруженные силы России — Тамила Ташева

4 ноября, 19:06
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Рашистские символы Z и V на набережной в Керчи на фоне Крымского моста (Фото:REUTERS)

Рашистские символы Z и V на набережной в Керчи на фоне Крымского моста (Фото:REUTERS)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Радио НВ рассказала, что от крымских предпринимателей требуют финансировать вооруженные силы России.

«У предпринимателей фактически потребовали финансировать Вооруженные силы России. И даже сейчас есть такие настроения: так называемое руководство Крыма говорит о том, что очень мало почему-то местное население поддерживает российских военных, надо больше, „давайте нам больше денег!“. То есть там не такая ситуация как в Украине, когда мы сами быстро сбрасываемся на БТРы, спутники, пикапы и т. д. А предпринимателей заставляют дать деньги на эти вооруженные силы России», — сказала Ташева Радио НВ.

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Ранее сообщалось, что в оккупированной Керче «сотрудники ФСБ» задержали 30-летнюю местную жительницу, которая в групповом чате Telegram написала комментарии с пожеланием смерти российским военным, участвующим в войне в Украине.

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В конце октября авторка фоторепортажа из Крыма Я уже и не знаю, Путин это или робот Виктория Рощина рассказывала Радио НВ об огромном количестве агитации на оккупированном полуострове, и о том, что его проукраинские жители прямо не говорят о своей позиции.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Крым Предприниматели Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Тамила Ташева Война России против Украины

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