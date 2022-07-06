Россия заранее планировала уничтожить Мариуполь — мэр Бойченко

6 июля, 04:41
Оккупанты почти полностью разрушили Мариуполь (Фото:Palaezepa50/Twitter)

Оккупанты почти полностью разрушили Мариуполь (Фото:Palaezepa50/Twitter)

Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты заранее планировали уничтожить город.

Мэр отметил, что россияне заранее представили так называемый план восстановления города, который технически нельзя подготовить быстро.

«Уже 24 марта появилась информация о восстановлении, когда еще продолжались активные бои. Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок, для этого нужны месяцы. Это свидетельствует, что его разработали еще до начала боевых действий. Таким образом, уничтожение Мариуполя и массовое убийство его жителей входили в планы московского режима», — заявил Бойченко.

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Мэр назвал жесткое разрушение города и убийства мирных жителей геноцидом «от главного в мире экспортера терроризма».

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

https://www.youtube.com/watch?v=2hbCa-rCzIc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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