Не смогли написать без ошибок. Россияне запустили новый фейк о «смерти Залужного» в соцсетях 22 июня, 17:47 Валерий Залужный (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Российские пропагандисты снова распространяют фейк о «смерти» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram, россияне рекламируют в Facebook пост со скептической реакцией на якобы официальное опровержение фейков о Залужном на сайте МИД Украины. Ключевой нарратив вброса — власти якобы врут украинцам и не показывают доказательств того, что с генералом Залужным все в порядке.



Видео дня

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что в тексте есть характерные россиян ошибки — так, там написано не ЗСУ, а ВСУ. Также МИД Украины не публиковал бы информации о Залужном, потому что не имеет отношения к Вооруженным силам. «Сайт» МИД с якобы опровержением — фейковый.

Центр напомнил, что главнокомандующий ВСУ уже не раз появлялся на видео и опровергал кремлевские фейки.

«Согласно имеющимся у нас данным, вражеская пропаганда активно распространяет фейк через традиционно пустые страницы под названиями Pricey position, Stout Pugh, Вернем и Facciojillisv. По данным Центра стратегических коммуникаций, кампания была запущена 5 июня», — сказано в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций посоветовал не ставить лайки и не комментировать публикации с пустых страниц, которые могут быть фейками, пропагандой или ИПСО, потому что любое взаимодействие повышает их популярность. На публикацию можно пожаловаться.

Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы погиб и был так серьезно ранен, что «не сможет выполнять свою работу». Российский фейк быстро опровергли, в том числе сам генерал Залужный.



Замминистра обороны Анна Маляр говорила, что украинский генералитет является крупнейшей целью для страны-террориста, потому что его потеря «может изменить ход войны».

Пропагандисты также пытались убедить россиян в том, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов якобы был «серьезно ранен» при «ударе» по зданию ГУР 29 мая.