Россия запустила Шахеды по Украине — Воздушные силы

29 июня, 23:04
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Российские оккупанты вечером в четверг, 29 июня, запустили иранские дроны-камикадзе Shahed из Приморско-Ахтарска Краснодарского края. Они войдут в воздушное пространство Украины около часа ночи, предупредили в Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах напомнили, что после объявления воздушной тревоги нужно идти в укрытия.

Ночью 28 июня страна-террорист Россия пыталась ударить дронами-камикадзе по Черкасской области. Защитники Украины уничтожили два Шахеда, еще два попали в пустое складское помещение. Всего ночью 28 июня было уничтожено шесть Шахедов.

Видео дня

Ночью 26 июня ПВО Украины уничтожила семь Шахедов, четыре ударных беспилотника неустановленного типа и две крылатых ракеты Калибр. Один Калибр российских террористов попал в складское помещение в Одесской области.

Редактор: Нина Григорская
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