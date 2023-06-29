Россия запустила Шахеды по Украине — Воздушные силы
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В Воздушных силах напомнили, что после объявления воздушной тревоги нужно идти в укрытия.
Ночью 28 июня страна-террорист Россия пыталась ударить дронами-камикадзе по Черкасской области. Защитники Украины уничтожили два Шахеда, еще два попали в пустое складское помещение. Всего ночью 28 июня было уничтожено шесть Шахедов.
Ночью 26 июня ПВО Украины уничтожила семь Шахедов, четыре ударных беспилотника неустановленного типа и две крылатых ракеты Калибр. Один Калибр российских террористов попал в складское помещение в Одесской области.