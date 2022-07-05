Россия запустила семь ракет по Днепропетровской области: шесть сбила ПВО, одна попала в частный сектор
По Днепропетровской области оккупанты ударили семью ракетами (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
Утром во вторник, 5 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, шесть ракет сбила украинская ПВО над Синельниковским районом и Днепром.
В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь потушили и никто не пострадал.
В городе Покров ракета попала в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар.
На месте работают представители ГСЧС и полиции.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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