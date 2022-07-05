Россия запустила семь ракет по Днепропетровской области: шесть сбила ПВО, одна попала в частный сектор

5 июля, 07:09
По Днепропетровской области оккупанты ударили семью ракетами (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

По Днепропетровской области оккупанты ударили семью ракетами (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Утром во вторник, 5 июля, российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, шесть ракет сбила украинская ПВО над Синельниковским районом и Днепром.

В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь потушили и никто не пострадал.

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В городе Покров ракета попала в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар.

На месте работают представители ГСЧС и полиции.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Днепропетровская область Ракетные удары Война России против Украины

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