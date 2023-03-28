«Тупой фейк». ГУР отреагировало на видео роспропаганды с якобы нападением «украинских военных» на женщину в авто 28 марта, 14:54 Российская пропаганда продолжает попытки дискредитации ВСУ, заявили в разведке (Фото:ГУР)

Главное управление разведки отреагировало на фейковое видео пропаганды РФ, где неизвестный в украинской форме якобы стреляет по гражданскому автомобилю женщины с ребенком.

Ролик, якобы снятый видеорегистратором, появился в сети в понедельник, 27 марта. Россияне начали распространять его, повторяя пропагандистский бред об «укронацистах».

Видео дня

«Ролик оказался полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими нравственными нормами и темами», — подчеркнули в ГУР.

Там назвали следующие факты, которые свидетельствуют, что видео — показательный фейк:

локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с окружной дороги стрельбище террористов « ДНР»;

ДНР»; один из источников вброса — ник « Юрий Алексеич Z V»;

Юрий Алексеич Z V»; украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты, а в видео для пропаганды нанесли кресты Вермахта;

регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе;

кузов авто, на котором якобы едут украинские военные, изготовленный в России, его никогда не поставляли в Украину;

некачественный монтаж: на 01:35 военный непосредственно возле машины стреляет из автомата, но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто, через него разговаривали. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно, снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз — в этот момент должен быть хоть какой-то звук.

В разведке подчеркнули, что по-прежнему Россия с помощью ИПСО пытается дискредитировать ВСУ и создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз — с крымскими татарами (по диалогу военного и находящейся за рулем женщины можно понять, что она якобы принадлежит к крымскотатарскому народу).