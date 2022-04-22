Чтоб не допустить срыва мобилизации. Россия закрывает въезд и выезд из Крыма — Генштаб

22 апреля, 08:00
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Оккупанты закрывают Крым на въезд и выезд (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупанты закрывают Крым на въезд и выезд (Фото:REUTERS/Stringer)

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Российские оккупанты решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что такое решение принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированном полуострове.

На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис — разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины.

Видео дня

Есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Мобилизация Война России против Украины

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