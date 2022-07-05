Россия захватила или уничтожила 90% украинских электростанций 5 июля, 02:07 Ветровые электростанции (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты в Украине разрушили или повредили порядка 90% ветровых электростанций.



Об этом сообщает Укринформ.

«Они уже разрушили, повредили или оккупировали многие наши станции и установки. В частности, когда мы говорим о производстве электроэнергии из ветра, то 90% станций оккупированы или разрушены», — сообщил Галущенко.



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Также захвачены 30% солнечных станций, 30,1% когенерационных установок, а также Запорожская АЭС.



Министр призвал партнеров Украины помочь восстановить разрушенный энергетический сектор с применением зеленых технологий.

В конце июня энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил о возможном террористическом акте на Криворожской ТЭС со стороны России.

Криворожская ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова может стать местом очередного теракта со стороны Российской Федерации.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.



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