Россия захватила или уничтожила 90% украинских электростанций

5 июля, 02:07
Ветровые электростанции (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Ветровые электростанции (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты в Украине разрушили или повредили порядка 90% ветровых электростанций.

Об этом сообщает Укринформ.

«Они уже разрушили, повредили или оккупировали многие наши станции и установки. В частности, когда мы говорим о производстве электроэнергии из ветра, то 90% станций оккупированы или разрушены», — сообщил Галущенко.

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Также захвачены 30% солнечных станций, 30,1% когенерационных установок, а также Запорожская АЭС.

Министр призвал партнеров Украины помочь восстановить разрушенный энергетический сектор с применением зеленых технологий.

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В конце июня энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил о возможном террористическом акте на Криворожской ТЭС со стороны России.

Криворожская ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова может стать местом очередного теракта со стороны Российской Федерации.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

https://www.youtube.com/watch?v=7eOl0y6-Kag
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Электроэнергия Война в Украине ветровая энергетика Война России против Украины

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