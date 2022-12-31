Российские войска за сутки убили трех жителей Донецкой области

31 декабря, 10:21
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Российская армия продолжает убивать украинцев (Фото:Mykhaylo Shtekel / Радио Свобода)

Российская армия продолжает убивать украинцев (Фото:Mykhaylo Shtekel / Радио Свобода)

Российские войска на протяжении пятницы, 30 декабря, убили в Донецкой области трех гражданских. Еще трое жителей области получили ранения в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 декабря стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: двоих в Бахмуте и одного в Диброве", - написал он в телеграм. 

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По словам Кириленко, еще три человека получили ранения.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донбасс Донецкая область Война на Донбассе Бахмут Павел Кириленко Война России против Украины

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