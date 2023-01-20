Жестокость не имеет предела. Российские оккупанты за сутки обстреляли Запорожскую область более 200 раз

20 января, 09:12
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Дом в Запорожской области после обстрела (Фото:t.me/starukhofficial)

Дом в Запорожской области после обстрела (Фото:t.me/starukhofficial)

Российские оккупанты за сутки обстреляли Запорожскую область более 200 раз, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram в пятницу, 20 января.

«Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает ужасать. Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линии огня», — говорится в сообщении.

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По его словам, Запорожская область пережила новый "рекорд" вражеских атак.

«Только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов», - написал он.

Центр национального сопротивления сообщал, что во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области партизаны смогли ликвидировать группу российских военных.

https://www.youtube.com/watch?v=gwtzXa9i57M&t=4s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Запорожская область Война России против Украины

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