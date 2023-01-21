Обстрел Запорожской области. Оккупанты били по Гуляйполю и Орехову: есть погибший и раненые

21 января, 10:25
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Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

Последствия обстрела Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

За прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В Гуляйполе при обстреле погибла женщина. В городе Орехово двое гражданских получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

«За прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили наши общины. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов», – написал он.

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Старух отметил, что 20 января враг обстреливал Гуляйполе, из-за атаки россиян погибла женщина. А в Орехове произошло возгорание в помещении кинотеатра: двое мирных жителей получили ранения.

«Прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта. Но Запорожский край остается форпостом свободной Украины», — подытожил Александр Старух.

https://www.youtube.com/embed/92Q7L-Ev3w4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Запорожская область Пострадавшие Война России против Украины

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