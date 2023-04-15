Оккупанты за сутки совершили 96 обстрелов территории Херсонской области, выпустив почти 450 снарядов — восемь человек ранены

15 апреля, 09:05
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Последствия российских обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Последствия российских обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Российская оккупационная армия за минувшие сутки совершила 96 обстрелов Херсонской области, выпустив 447 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. В результате атак восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он отметил, что город Херсон враг обстрелял 9 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и по территории речного порта в Херсоне.

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Прокудин добавил, что за последние сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуированы 47 человек.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Раненые Херсонская область Война России против Украины Александр Прокудин

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