Оккупанты за сутки совершили 96 обстрелов территории Херсонской области, выпустив почти 450 снарядов — восемь человек ранены 15 апреля, 09:05 Последствия российских обстрелов Херсонской области (Фото:Александр Прокудин/Telegram)

Российская оккупационная армия за минувшие сутки совершила 96 обстрелов Херсонской области, выпустив 447 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. В результате атак восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он отметил, что город Херсон враг обстрелял 9 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и по территории речного порта в Херсоне.

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Прокудин добавил, что за последние сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуированы 47 человек.