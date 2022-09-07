За последние шесть месяцев войска РФ использовали оружия больше, чем США за последние 20 лет — генерал Ходжес

7 сентября, 14:11
Поделиться:
Невзорвавшаяся российская ракета в Красногоровке Донецкой области, 30 августа (Фото:Donetsk Regional Police via REUTERS)

Невзорвавшаяся российская ракета в Красногоровке Донецкой области, 30 августа (Фото:Donetsk Regional Police via REUTERS)

Генерал Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе и один из наиболее авторитетных военных экспертов рассказал в интервью НВ, что за последние шесть месяцев Россия использовала больше оружия, чем США за последние 20 лет.

В интервью НВ Ходжес отметил, что то, сколько именно вооружений на балансе РФ, наверное, не знает никто, но «они объективно использовали уже огромную его долю».

«За последние шесть месяцев российские войска использовали оружия больше, чем использовали США за последние 20 лет. Мы знаем, что они использовали достаточно снарядов и ракет не только по военным, но и по мирным целям, таким как госпитали, школы и жилые дома, а благодаря нынешним санкциям они точно не смогут восстановить большую часть своего современного оружия», — сказал американский генерал.

Видео дня

Читайте также:

У России истощаются запасы вооружений и техники за полгода войны против Украины (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters) В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия все чаще использует устаревшее советское вооружение в Украине

По его словам, он не знает, сколько осталось у России обычных боеприпасов, ракет и вооружения, но может предположить, что их хватит «на некоторое время».

Также бывший командующий сухопутными войсками США в Европе обратил внимание на то, что российские войска начинают использовать все больше и больше старых боеприпасов и оружия, не сохранившихся достаточно хорошо, и каждый день теряют много оружия и боеприпасов из-за ударов ВСУ по их складам.

«Мы видим, что количество артиллерийских и ракетных атак постепенно снижается. Потому главной задачей остается прерывание логистических цепочек снабжения российской армии, что усложнит для них передвижение артиллерии и боеприпасов», — добавил Ходжес.

Читайте также:

ЗРК NASAMS (Фото:defence-ua.com) «Мы воюем не с банановой республикой». Какое оружие получит ВСУ для защиты Украины и «молниеносных прорывов» обороны РФ — Defense Express

Журналисты расследовательского проекта The Insider в своем материале под заголовком Прощай, оружие! К концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники сообщали, что в боях против ВСУ Россия расходует до 40 000 − 60 000 снарядов всех типов в сутки при высокой интенсивности боевых действий и до 24 000 в сутки — в периоды очень условного «затишья».

За полгода войны против Украины Россия, вероятно, уже израсходовала не менее 7 млн снарядов — без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов. «Другими словами, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии», — считают расследователи.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Вооружение Война в Украине Бен Ходжес Российско-украинская война Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X