За последние шесть месяцев войска РФ использовали оружия больше, чем США за последние 20 лет — генерал Ходжес 7 сентября, 14:11 Невзорвавшаяся российская ракета в Красногоровке Донецкой области, 30 августа (Фото:Donetsk Regional Police via REUTERS)

Генерал Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе и один из наиболее авторитетных военных экспертов рассказал в интервью НВ, что за последние шесть месяцев Россия использовала больше оружия, чем США за последние 20 лет.



В интервью НВ Ходжес отметил, что то, сколько именно вооружений на балансе РФ, наверное, не знает никто, но «они объективно использовали уже огромную его долю».

«За последние шесть месяцев российские войска использовали оружия больше, чем использовали США за последние 20 лет. Мы знаем, что они использовали достаточно снарядов и ракет не только по военным, но и по мирным целям, таким как госпитали, школы и жилые дома, а благодаря нынешним санкциям они точно не смогут восстановить большую часть своего современного оружия», — сказал американский генерал.

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По его словам, он не знает, сколько осталось у России обычных боеприпасов, ракет и вооружения, но может предположить, что их хватит «на некоторое время».

Также бывший командующий сухопутными войсками США в Европе обратил внимание на то, что российские войска начинают использовать все больше и больше старых боеприпасов и оружия, не сохранившихся достаточно хорошо, и каждый день теряют много оружия и боеприпасов из-за ударов ВСУ по их складам.

«Мы видим, что количество артиллерийских и ракетных атак постепенно снижается. Потому главной задачей остается прерывание логистических цепочек снабжения российской армии, что усложнит для них передвижение артиллерии и боеприпасов», — добавил Ходжес.

Журналисты расследовательского проекта The Insider в своем материале под заголовком Прощай, оружие! К концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники сообщали, что в боях против ВСУ Россия расходует до 40 000 − 60 000 снарядов всех типов в сутки при высокой интенсивности боевых действий и до 24 000 в сутки — в периоды очень условного «затишья».

За полгода войны против Украины Россия, вероятно, уже израсходовала не менее 7 млн снарядов — без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов. «Другими словами, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии», — считают расследователи.



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