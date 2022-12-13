Россия за ноябрь 230 раз обстреляла Сумскую и Черниговскую области — ГПСУ

13 декабря, 17:51
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Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

Войска РФ только за ноябрь 230 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области. С начала декабря россияне около 70 раз ударили по этим регионам.

Об этом сообщил спикер Государственной приграничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

«По-прежнему больше всего обстрелам подвергается Сумская область. В то же время приграничные районы Черниговской области тоже ежедневно страдают от ударов. Всего в ноябре нами зафиксировано более 230 обстрелов этих территорий», — сказал он.

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Демченко добавил, что четыре раза обстрелы производились из авиации без залета в украинское воздушное пространство.

«С начала этого месяца враг около 70 раз обстрелял приграничные районы Черниговской и Сумской области», — сообщил Демченко.

https://www.youtube.com/embed/qQd38O2xCmw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Черниговская область Сумская область Войска РФ

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