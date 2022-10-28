Повреждена линия электропередач. Российские оккупанты за сутки нанесли 100 ударов по Сумской области 28 октября, 11:56 Оккупанты постоянно обстреливают Сумскую область (Фото:t.me/mvs_ukraine)

В четверг, 27 октября, российские оккупанты нанесли 100 ударов по Сумской области.

Об этом сообщило МВД в Telegram.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области. В результате были повреждены семь частных домов и линия электропередач.

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По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

15 октября глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские войска обстреляли пять общин области.