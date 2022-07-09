«Мы навязали России оперативную паузу». Как РФ пытается пополнить резервы, а партизаны сажают ее армию на «голодный паек» — Жданов 9 июля, 16:46 Эксклюзив НВ Украинские военнослужащие в Донецкой области. 8 июля 2022 года. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Лишится ли Украина поддержки Великобритании после отставки премьер-министра Бориса Джонсона? Как ВСУ навязали России оперативную паузу? Какими техникой, оружием и людьми Кремль пытается пополнить свои резервы?

На эти вопросы в интервью Радио НВ ответил военный эксперт Олег Жданов.

— Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил о том, что он уходит в отставку. Понятно, что из-за этого появились опасения, что, возможно, у нас будет меньше помощи или меньше внимания со стороны Великобритании. Что именно Киев получал от Лондона? Насколько это большой вклад?

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— Великобритания сегодня — главный идеолог нашей победы на международной арене. И Британская корона формирует, в частности, и американское мнение по поводу итога этой войны или будущей победы Украины в этой войне.

Если мы внимательно посмотрим, то именно Великобритания всегда выступала тем триггером, который даже побудил Белый дом ускориться в принятии решений относительно того же ленд-лиза и других вещей. Поэтому Британию на сегодняшний день я считаю главным идеологом поддержки Украины на мировой арене.

Я бы не сказал, что он больше всех помогает нам в военно-техническом плане. Хотя помощь в подготовке военнослужащих — это не менее значимое место занимает в подготовке вообще Вооруженных сил к отражению агрессии.

Сразу скажу: смена премьер-министра не определяет изменение политического курса самой страны. Букингемский дворец определяет политику. Британская корона диктует политику, которую претворяет в жизнь премьер-министр этой страны вместе со своим кабинетом. Не будем отчаиваться: думаю, что все сохранится так, как есть.

— Сейчас среди кандидатов на должность премьер-министра называют и Бена Уоллеса, действующего министра обороны Великобритании. Это тоже может помочь нам.

— Кстати, Лиз Трасс называют [претенденткой], главу Министерства иностранных дел Британии. Политику Великобритании определяет Британская корона — имеется в виду коллективный орган управления Британской империей.

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