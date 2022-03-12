«Вода не пошла и не пойдет». Оккупанты подорвали дамбу, но не смогли восстановить водоснабжение в оккупированный Крым — Буданов

12 марта, 15:42
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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

Российские оккупанты взорвали одну из дамб на Каховской ГЭС, чтобы восстановить подачу воды на территорию временно оккупированного Крыма, но вода на полуостров все равно не пошла.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Крым.Реалии.

«Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой — не более чем пропагандистский шаг», — сказал он.

Буданов уточнил, что оккупанты взорвали одну из дамб и вода частично пошла по Северо-крымскому каналу.

«Но вода просто не может сама уходить — это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет», — отметил глава ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/269119742066120
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Часть Херсонской области, в том числе Каховка, захвачены российскими оккупантами.

6 марта в Генштабе сообщили, что оккупационные войска РФ не прекращают попытки создать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Российская агрессия Оккупант Каховка Кирилл Буданов

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