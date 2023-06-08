Зеленский заверил, что питьевой водой обеспечат регионы, которые зависят от Каховского водохранилища 8 июня, 03:28 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что власть обеспечит питьевой водой регионы, которые зависят от Каховского водохранилища.

«Отдельно я хочу отметить несколько вещей, которые важны для всей нашей страны, а особенно для людей в тех наших регионах, которые зависели от Каховского водохранилища… Питьевой водой всех обеспечим. Во всех областях, районах, городах и селах, где это необходимо. Где сейчас подвоз питьевой воды, будут сделаны все необходимые системы снабжения. Постоянство снабжения — это главный принцип», — заявил глава государства.

Видео дня

Он отметил, что партнеры Украины уже знают обо всех насущных потребностях для населения Украины после российского теракта.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.

Инфографика: NV