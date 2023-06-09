Оценки инженеров, аудиозаписи, данные сейсмологов. Мир уже имеет доказательства, что Россия взорвала Каховскую ГЭС: вот они 9 июня, 13:43 Сюжет Последствия катастрофы в оккупированном городе Голая Пристань, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После подрыва Каховской ГЭС оккупационными войсками многие западные СМИ и крупные международные организации воздержались от прямых заявлений об ответственности России за этот теракт. Однако в течение последних нескольких дней появилось немало дополнительных доказательств и свидетельств о том, как была уничтожена ГЭС.

Эти оценки и факты еще раз опровергают обсуждаемую в западных медиа версию о гипотетической возможности «самопроизвольного» разрушения дамбы ГЭС и указывают на ответственность России за целенаправленный подрыв.

Видео дня

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ. Он убежден, что решение о теракте принимали непосредственно в Кремле.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов также заявил, что украинская разведка имеет много свидетельств причастности военно-политического руководства России к теракту на дамбе Каховской ГЭС. «Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас активно продолжается ее сбор. Есть масса прямых и косвенных свидетельств того, что за целенаправленным уничтожением дамбы ГЭС — речь идет о подрыве — стоит не просто РФ, а военно-политическое руководство и официальные войска захватчиков», — сказал Юсов.



NV собрал все известные дополнительные доказательства, подтверждающие позицию Украины.

Фактические доказательства подрыва Каховской ГЭС

Перехват СБУ

9 июня Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российских оккупантов, один из которых подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа РФ. Из записи следует, что россияне хотели шантажировать или «напугать» Украину подрывом дамбы, однако, вероятно, не рассчитали силу взрыва и спровоцировали техногенную катастрофу на юге Украины.

«Так это наши [россияне] сделали, — говорит один из собеседников, отрицая слова другого о том, что в трагедии якобы виновата Украина. — Это не их, это наши сделали».

«Да ты че, наши? А говорили, что это хо*лы долбанули», — удивляется другой россиянин.

«Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой напугать. Пошло не по плану, а больше, чем они [российские диверсанты] планировали», — ответил ему собеседник.

Сейсмические сигналы о мощном взрыве

В ночь на 6 июня, когда были разрушены Каховская ГЭС и ее дамба, региональные сейсмические станции зафиксировали показатели, свидетельствующие о мощном взрыве.

В частности, на это обратили внимание исследователи норвежского центра NORSAR (Norwegian Seismic Array), который был создан еще в 1960-х в рамках сотрудничества между Норвегией и США для фиксации землетрясений и потенциальных ядерных взрывов. Служба помогает контролировать выполнение международных договоров о запрете ядерных испытаний.

Исследователи NORSAR проанализировали сигналы, которые были зафиксированы сейсмической станцией BURAR (Bucovina Seismic Array) в Румынии. Она расположена недалеко от границы с Украиной, примерно в 620 км от дамбы Каховской ГЭС.

Как пишут норвежские сейсмологи, в ночь на вторник, 6 июня, румынская станция зафиксировала «четкие сигналы» примерно в 2:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени) — именно тогда, когда произошел подрыв ГЭС, по данным украинской стороны. «Сигналы свидетельствуют, что произошел взрыв», — оценивают эти данные исследователи NORSAR. Вызванную им магнитуду колебаний они оценили на уровне 1−2. Зафиксированное время и ориентировочные координаты источника взрыва (46.7776, 33.37) также совпадают с сообщениями о разрушении Каховской ГЭС.

«Мы видим сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва», — заявил Уолкер Ойе, сейсмолог из NORSAR, в комментарии американской радиостанции NPR.



Свидетельства специалистов о механике уничтожения дамб и вероятности внутреннего подрыва станции

Американское издание New York Times в своей статье от 6 июня и телеканал CNN в материале от 8 июня собрали комментарии профильных специалистов, которые крайне скептически отнеслись к версиям о том, что дамба ГЭС могла быть разрушена внешним ударом [в чем РФ обвинила Украину] или самостоятельно — например, под давлением воды и в результате предыдущих повреждений.

«Преднамеренный взрыв изнутри плотины Каховской ГЭС, скорее всего, спровоцировал коллапс, по мнению специалистов в области инженерии и боеприпасов», — обобщает выводы своих собеседников NYT. Далее издание пишет, что «наибольший вред нанес бы взрыв в замкнутом пространстве, когда вся его энергия могла бы быть направлена на конструкции вокруг». «Даже в таком случае, по словам экспертов, для прорыва дамбы понадобилось бы по меньшей мере сотни фунтов взрывчатки. Внешняя детонация бомбой или ракетой направила бы лишь незначительную часть силы [взрыва] на дамбу, и для достижения такого же эффекта [как при заложенной взрывчатке изнутри] понадобилось бы во много раз больше взрывчатых веществ». «[При этом в случае внешнего удара] вы будете ограничены тем, сколько взрывчатки может нести боеголовка, — напоминает Ник Глумак, профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн — Даже прямое попадание может не разрушить дамбу». Этот эксперт напоминает, что полное разрушение дамбы и гидроэлектростанции «требует огромного количества энергии». «Подумайте о силах, которые действуют на конструкцию — они невероятны. Даже сила воды — она огромна. [Дамба ГЭС] - это не то, что держится на ниточке; это прочные сооружения».

Грегори Бечер, профессор инженерии в Университете Мэриленда и член Национальной инженерной академии, признал, что несмотря на гипотетическую возможность саморазрушения дамб ситуация на Каховской ГЭС выглядит совершенно иначе: «Я смотрю на это и говорю: «Боже, это выглядит подозрительно». По его словам, обычно «естественное» разрушение плотины начинается с ее земляной части на одном из берегов. При этом сочетание поврежденных шлюзов и высокого уровня воды в водохранилище гипотетически может оторвать несколько затворов плотины, но обычно не ожидается, что это спровоцирует ее полное разрушение таких масштабов, как в случае Каховской ГЭС, сказал профессор Бечер.

Аналогичные мнения высказали эксперты, которых цитирует в своем материале CNN.

«Обстрел со стороны Украины очень маловероятен, поскольку для этого понадобилось бы доставить мощное количество взрывчатки близко к фундаменту [плотины]», — такое мнение высказал британский специалист Крис Бинни, профессор Университета Эксетера и заведующий профильным отделом (Tidal Engineering and Environmental Services).

Специалист по плотинам и водохранилищам Крейг Гофф, технический директор профильного направления в британской консалтинговой компании HR Wallingford, которая занимается гражданским строительством и гидравликой, подтвердил, что для нанесения дамбе серьезного ущерба снаружи понадобился бы очень точный удар. Об этом свидетельствует даже исторический опыт.

Гофф напомнил, что еще во время Второй мировой войны подразделение британских Королевских ВВС Dambusters атаковало немецкие дамбы. При этом пилотам и организаторам операции Chastise пришлось потратить много времени, чтобы определить, где, как и какие именно бомбы необходимо сбросить, чтобы нанести плотинам достаточный ущерб для полного разрушения. «Это было непросто. Нужно было доставить взрывчатку прямо на стенку плотины против течения и на наибольшей глубине. Если бы она попала только в верхнюю часть дамбы, та, вероятно, устояла бы. Это привело бы к определенному разливу воды, но плотина уцелела бы», — говорит Гофф.

Вероятные данные американской разведки

Американский телеканал NBC еще 6 июня сообщил, что США, скорее всего, имеют разведданные, свидетельствующие о том, что именно Россия взорвала Каховскую ГЭС.

Согласно информации, которую NBC сообщили двое американских официальных лиц и один западный чиновник, правительство США имеет такие данные и рассматривало возможность их обнародования.

Странное изменение российского законодательства незадолго до теракта

За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие в результате «военных действий» и терактов — это решение касается и оккупированных территорий Украины, которые РФ считает своими.

«До 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится», — говорится в постановлении российского правительства № 873, которое подписал Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. Документ вступил в силу со дня его опубликования 31 мая.

Инфографика: NV

Мотивы преступления РФ

Выводы Института изучения войны

Хотя аналитики ISW пока не имеют дополнительных доказательств относительно причин трагедии на ГЭС, они отметили, что «соотношение доказательств, аргументации и риторики [публичных заявлений] свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу».

Эксперты Института отмечают: еще в октябре 2022 года, когда Украина сообщала о заминировании дамбы, именно россияне более явно, чем украинцы, были заинтересованы в затоплении территорий в нижнем течении Днепра — даже несмотря на повреждение их собственных подготовленных оборонительных позиций и сил. ISW также оценивал, что именно Россия может использовать наводнение, чтобы расширить Днепр и усложнить украинские попытки контрнаступления через эту водную преграду, и без того сложную для форсирования или пересечения. Кроме того, российские источники в военном сообществе незадолго до уничтожения ГЭС выражали «сильную и явную обеспокоенность относительно потенциальной подготовки ВСУ к пересечению реки и контратак на восточном берегу Херсонской области».

Аргументы Украины о заинтересованности войск РФ в подрыве дамбы

В течение нескольких дней после уничтожения Каховской ГЭС украинские чиновники и военные неоднократно подчеркивали, что Россия была заинтересована в подрыве дамбы по нескольким причинам:

Попытка остановить возможное продвижение украинских войск. «Они решили, что сейчас таким образом они смогут остановить контрнаступление украинских сил. […] Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию [Днепра]», — пояснила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.



«Они решили, что сейчас таким образом они смогут остановить контрнаступление украинских сил. […] Они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию [Днепра]», — пояснила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Высвобождение части войск на оккупированной территории юга Украины для возможного применения на других участках фронта. «Здесь был чисто практический военный расчет [россиян]. Они это сделали, потому что понимают, что с этого направления теперь им не будет никакой угрозы. Большую часть войск с этого направления они высвободили, чтобы применить на других территориях. И плевать они хотели на людей, на временно оккупированный Крым и т. д. », — указал на военную цель теракта Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

для возможного применения на других участках фронта. «Здесь был чисто практический военный расчет [россиян]. Они это сделали, потому что понимают, что с этого направления теперь им не будет никакой угрозы. Большую часть войск с этого направления они высвободили, чтобы применить на других территориях. И плевать они хотели на людей, на временно оккупированный Крым », — указал на военную цель теракта Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры. Причинение гуманитарной и экологической катастрофы, применение тактики « выжженной земли» из-за невозможности удержать территории. «Прибегая к тактике выжженной земли, или в этом случае к тактике затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удерживать эти земли», — сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН. По его словам, теракт заранее активно обсуждали оккупационные войска в Зерсонской области, пропагандисты и МИД РФ, а его цель — «вызвать наибольшее количество жертв среди гражданского населения и максимальные разрушения».