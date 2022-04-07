Для пополнения личного состава в России срочно ищут водителей и разведчиков, проводят агитацию в Приднестровье 7 апреля, 07:18 Цей матеріал також доступний українською Россия пытается пополнить свою армию человеческими ресурсами (Фото:Генштаб)

Командование вооруженных сил РФ продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений.



Об этом сообщает Генштаб.

«Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.

Также на территории так называемой Приднестровско-Молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство.

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