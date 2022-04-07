Для пополнения личного состава в России срочно ищут водителей и разведчиков, проводят агитацию в Приднестровье

7 апреля, 07:18
Цей матеріал також доступний українською
Россия пытается пополнить свою армию человеческими ресурсами (Фото:Генштаб)

Россия пытается пополнить свою армию человеческими ресурсами (Фото:Генштаб)

Командование вооруженных сил РФ продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений.

Об этом сообщает Генштаб.

«Российские военные комиссариаты активизировали работу с военнообязанными, уволенными с военной службы после 2012 года и имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным Генштаба, официальной причиной вызова в военкоматы является проведение собрания по подготовке по указанным военным специальностям сроком на 3 месяца.

Также на территории так называемой Приднестровско-Молдавской республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/289548440024908
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Приднестровье Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X