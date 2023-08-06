Оккупанты вывозят украденное украинское зерно через Крым и Мариуполь — ЦНС 6 августа, 03:26 Россияне вывозят украденное зерно (Фото:REUTERS/Jim Young)

Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты используют оккупированные Крым и Мариуполь для вывоза украденного украинского зерна.



«Оккупанты используют портовую инфраструктуру Крыма для вывоза награбленного зерна с временно оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья. Вероятно, награбленное украинское зерно отправляется на африканские рынки», — сообщили в ЦНС.



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Оккупанты используют тяжелую ситуацию на захваченных территориях и скупают зерно за бесценок.

«Все фермеры захваченных регионов должны сдавать зерно пшеницы врагу по фиксированной цене, которая в разы ниже рыночной», — сообщили в ЦНС.