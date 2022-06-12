Воры скифского золота. Россия целенаправленно вывозит из Украины исторические ценности — СМИ 12 июня, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Часть коллекции скифского золота из музея в Мелитополе (Фото:Офис генпрокурора)

Подконтрольная России группа специалистов занимается контрабандой ценных исторических артефактов из Украины в РФ. Об этом свидетельствуют выводы международной команды западных ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающим попытки хищения культурных объектов, сообщает The Obserever.



Антрополог Брайан Дэниелс рассказал, что сейчас есть очень веские доказательства утверждать о «целенаправленном шаге» со стороны страны-агрессора, когда конкретные картины и украшения оккупанты вывезли в РФ.

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Вместе с коллегами он отслеживает разграбление и уничтожение культурных ценностей россиянами в Украине с начала полномасштабного вторжения. Как пишет издание, они зафиксировали в этих преступлениях закономерности. Особое внимание сосредоточено именно на скифском золоте.

«Эти предметы визуально великолепны. Сейчас так много сообщений об их краже, что нам очевидно — это стратегия», — сказал Дэниелс.

Дэниелс рассказал The Observer, что пока трудно понять, была ли материальная выгода важнейшим фактором для россиян, или же экспонаты выбирали по определенной культурной значимости. Антрополог предполагает: это может быть частью подрыва идентичности Украины как независимой страны.

По его словам, кражи обычно происходят после жестких допросов работников музеев, а попытки оккупантов выкрасть спрятанные артефакты во временно оккупированных городах становятся «все более решительными».

В Минкульте заявили, что по состоянию на 10 июня российские оккупанты повредили 388 культурных памятников в Украине. После атаки на Святогорскую лавру президент Владимир Зеленский призвал исключить РФ из ЮНЕСКО.

Американский лидер Джо Байден заявил, что, по мнению Путина, независимой украинской культуры не существует, поэтому одна из целей его вторжения — ее уничтожение.

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