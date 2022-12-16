Россия принудительно вывозит детей с оккупированных территорий и рассказывает пропагандистские нарративы — ЦНС
Украинские дети, вывезенные Россией в Таганрог, 17 марта (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
Оккупанты вывезли на территорию РФ 40 детей из оккупированных Лисичанска и Северодонецка. На территории России детям рассказывают, что «Украина начала войну».
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Российские захватчики проводят тотальные медобследования украинских детей, чтобы потом направить на принудительное лечение в "лагеря".
«Накануне оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край РФ», — говорится в сообщении ЦНС.
В Центре национального сопротивления сообщили, что для «обработки» детей привозят известных российских актеров и спортсменов, пропагандирующих нарративы российских властей.