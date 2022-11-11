РФ выводит с правого берега боеспособные части, а на их место заводит мобилизованных — военный эксперт 11 ноября, 15:17 В Херсоне осталась часть российских военных, переодевшихся в гражданскую одежду (Фото:most.ks.ua)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью НВ заявил, что Россия выводит с правого берега боеспособные части, а на их место заводит мобилизованных.

«Думаю, это больше пропаганда и подготовка общества к тому, что Херсон рано или поздно будет оставлен. Это вопрос времени. Единственное, что для россиян был выбор: или положить там самую боеспособную и многочисленную группировку, находящуюся в Украине, или сохранить это войско для других направлений и других задач. А на их место завести мобилизованных и пусть они там понемногу погибают, прикрывая выход основных российских войск», — заявил Жданов НВ, комментируя заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отступлении армии оккупантов на левый берег Днепра.

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Вечером 10 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что больше половины российских оккупантов, дислоцированных в Херсонской области на правом берегу, остаются там.

11 ноября в минобороны РФ заявили, что переброска войск на левый берег завершена. Во время бегства оккупанты подорвали Антоновский мост.

Однако после этого появилась информация, что РФ бросила часть своих солдат в Херсоне и они переоделись в гражданскую одежду.

В середине дня 11 ноября в центре Херсона подняли флаг Украины, а местные жители вышли встречать ВСУ.

В то же время, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк заявила, что в Херсоне идет «тяжелая и мощная» боевая работа, поэтому украинские военные сохраняют информационную тишину.