Из Украины в Россию принудительно вывезли уже более миллиона человек — чиновник РФ 28 апреля, 07:29 Цей матеріал також доступний українською В России заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в РФ вывезли 1 002 429 человек (Фото:Людмила Денисова / Facebook)

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил о том, что с начала войны Россия принудительно вывезла более миллиона людей из Украины и ОРДЛО.



Война России против Украины — главные события 28 апреля

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости, за прошедшие сутки «без участия украинских властей» РФ вывезла к себе 16 480 человек, из них — 3 354 ребенка, а всего с начала полномасштабной войны — уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей.

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По словам Мизинцева, более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев «попросили эвакуировать» их в Россию, в так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также на подконтрольные российскими захватчиками территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей Украины.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 27 марта рассказала, что российские оккупанты проводят массовую депортацию населения с временно захваченных территорий Украины.

По ее словам, масштабы принудительного перемещения сравнимы только с депортацией, которую проводил Гитлер во время Второй мировой войны. Россия цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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Тогда же Минобороны РФ сообщило о вывозе 439 тысяч мирных жителей.

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