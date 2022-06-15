Россия вывела в море из Севастополя большинство носителей ракет Калибр — СМИ 15 июня, 23:08 Цей матеріал також доступний українською У Куриной пристани в Севастопольской бухте пришвартованы два корабля-носителя крылатых ракет (Фото:Крым.Реалии)

Из Севастополя выведены в море девять из 14 носителей крылатых ракет типа Калибр, один носитель остается на ремонте, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Так, у Куриной пристани в Севастопольской бухте пришвартовано восемь кораблей, из них семь кораблей Черноморского флота России, а также Славутич — украинский средний разведывательный корабль, корабль управления. Он был захвачен Россией в феврале-марте 2014 во время аннексии Крыма. Бортовой номер Славутича — U510 — закрашен уже несколько лет.

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Второй слева — фрегат проекта 11356Р Буревестник. В составе Черноморского флота три таких фрегата: Адмирал Григорьевич (бортовой номер 494), Адмирал Эссен (490) и Адмирал Макаров (499). С начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей были закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Третий слева — малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М. На Черноморском флоте четыре таких корабля: Вышний Волочек (бортовый номер 609), Орехово-Зуево (626), Ингушетия (630) и Грайворон (600).

Подлодки проекта 636.3 Варшавянка у причала в Южной Бухте / Фото: Крым.Реалии

В Южной бухте, которая является крупнейшим ответвлением Севастопольской бухты, пришвартованы две подлодки проекта 636.3 Варшавянка. Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок этого проекта: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Большой Новгород и Б-271 Колпино.

Подводные лодки у причала в Южной Бухте / Фото: Крым.Реалии

При этом в оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России продолжается ремонт подлодки Алроса, также в ремонте стоят ракетный катер и малый противолодочный корабль.

Таким образом, уточняет издание, из 14 носителей крылатых ракет типа Калибр в море выведено девять носителей, четыре находятся в бухтах и один в ремонте.



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