Максимально высокий уровень опасности. РФ держит в Черном море до 32 Калибров

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Вечером 6 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

«На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!» – говорится в сообщении.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

Оккупанты пополнили корабельную группировку в Черном море четырьмя надводными ракетоносителями. Суммарный залп ракет типа Калибр составляет до 32 единиц.

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