Максимально высокий уровень опасности. РФ держит в Черном море до 32 Калибров
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море (Фото:Минобороны РФ)
Оккупанты пополнили корабельную группировку в Черном море четырьмя надводными ракетоносителями. Суммарный залп ракет типа Калибр составляет до 32 единиц.
Об этом сообщило оперативное командование Юг.
«На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!» – говорится в сообщении.
Вечером 6 мая в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.