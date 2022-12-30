Россия вывела в Черное море один корабль с восемью ракетами Калибр 30 декабря, 15:50 Корабль с Калибрами (Фото:ОК Юг)

На боевое дежурство в Черное море Россия вывела десять своих кораблей, в том числе один с ракетами Калибр.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 30 декабря в Черном море общий залп составляет восемь ракет.

В Азовском море, по данным ВМС, находится один корабль РФ. В Средиземном море присутствует девять кораблей врага, в том числе пять носителей Калибров, оснащенных 72 ракетами.

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29 декабря утром в Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черном море два надводных ракетоносителя. К запуску были готовы 16 Калибров.

После этого по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Россия вновь нанесла по Украине массированный удар 29 декабря. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.