Россия вывела в Черное море один носитель с восемью ракетами Калибр

10 ноября, 17:03
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РФ вывела в Черное море один носитель с восемью ракетами Калибр (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

РФ вывела в Черное море один носитель с восемью ракетами Калибр (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на четверг, 10 ноября, страна-агрессор Россия вывела в Черное море один носитель с восемью ракетами Калибр.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп – восемь ракет.

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Кроме того:

  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля;
  • в Средиземном море – десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр общий залп – 76 ракет.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=501161945384726&set=a.292820822885507

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 24 судна, из них шесть судов двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Черном море по состоянию на воскресенье, 6 ноября, на боевом дежурстве находились семь российских кораблей. Среди них ни одного носителя ракет типа Калибр.

https://www.youtube.com/watch?v=PQrDMYpzh1k&t=286s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Калибр

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