Россия вывела в Черное море один носитель с восемью ракетами Калибр 10 ноября, 17:03 РФ вывела в Черное море один носитель с восемью ракетами Калибр (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на четверг, 10 ноября, страна-агрессор Россия вывела в Черное море один носитель с восемью ракетами Калибр.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп – восемь ракет.

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Кроме того:

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля;

в Средиземном море – десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр общий залп – 76 ракет.

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 24 судна, из них шесть судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю - 38 судов, из них 15 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Черном море по состоянию на воскресенье, 6 ноября, на боевом дежурстве находились семь российских кораблей. Среди них ни одного носителя ракет типа Калибр.