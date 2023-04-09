Сложнее обнаружить средствам ПВО. Россия вывела в Черное море два подводных ракетоносителя — ОК Юг 9 апреля, 09:44 Российские корабли (Фото:Крым.Реалии)

По состоянию на утро воскресенья, 9 апреля, Россия держит в Черном море два ракетоносителя с восемью Калибрами на борту. Пуск с подлодки сложнее обнаружить средствам ПВО.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Враг продолжает держать корабельную группировку в Черном море. Сейчас они используют подлодки, их две, увеличили от прошедших суток до двух, поэтому ракетный залп может достигать 8 ракет. Напомню, пуск с подлодки сложнее выявить нашим средствам ПВО и это означает, что при объявлении воздушной тревоги нужно действовать максимально оперативно», — сказала она.

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Также Гуменюк напомнила о минной опасности.

«После штормовой погоды, сейчас, когда потеплело, море может приносить неприятные сюрпризы к побережью, поэтому нужно следить и помнить о необходимости соблюдения дистанции до среза воды – хотя бы 200 метров, не приближаться поближе», – обьяснила представитель Сил обороны юга.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что до того, чтобы в России полностью закончились ракеты еще далеко, российские атаки по Украине могут продолжаться еще долго.