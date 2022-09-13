«Может быть опасное курение». Гуменюк объяснила, зачем Россия вывела в Черное море десантные корабли 13 сентября, 00:48 Предупреждение о минной опасности на закрытом одесском пляже (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты вывели большие десантные корабли в Черное море, возможно, боясь долго держать их возле причала. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 12 сентября.

«Долго их [российских больших десантных кораблей в море] не было… Но это скорее психологическое давление и попытка как-то поддержать моральный дух… Ну и опасения того, что долго стоять у причала — может быть несоблюдение мер безопасности, опасное курение, которое может повлечь за собой определенную детонацию. Поэтому, скорее всего, враг вывел корабли в море, чтобы не достало бавовнятко», — сказала она.



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По словам Гуменюк, из-за шторма россияне держат свои корабли рядом с пунктами базирования в оккупированном Крыму.

«Они не могут подвинуться поближе, прячутся за мысом Тарханкут, поскольку осознают, что отсутствие крейсера, отсутствие системы противовоздушной обороны, которую они пытались обустроить на острове Змеиный, делает их уязвимыми», — добавила спикер.

По данным ОК Юг, в море находятся четыре надводных ракетоносителя, оснащенных 26 крылатыми ракетами Калибр. В командовании не исключили, что на фоне поражений оккупантов на линии фронта они могут активизировать ракетные удары и обстрелы тыловых районов и освобожденных населенных пунктов.

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