«Может быть опасное курение». Гуменюк объяснила, зачем Россия вывела в Черное море десантные корабли

13 сентября, 00:48
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Предупреждение о минной опасности на закрытом одесском пляже (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Предупреждение о минной опасности на закрытом одесском пляже (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты вывели большие десантные корабли в Черное море, возможно, боясь долго держать их возле причала. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 12 сентября.

«Долго их [российских больших десантных кораблей в море] не было… Но это скорее психологическое давление и попытка как-то поддержать моральный дух… Ну и опасения того, что долго стоять у причала — может быть несоблюдение мер безопасности, опасное курение, которое может повлечь за собой определенную детонацию. Поэтому, скорее всего, враг вывел корабли в море, чтобы не достало бавовнятко», — сказала она.

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https://twitter.com/CovertShores/status/1569367755958132737

По словам Гуменюк, из-за шторма россияне держат свои корабли рядом с пунктами базирования в оккупированном Крыму.

«Они не могут подвинуться поближе, прячутся за мысом Тарханкут, поскольку осознают, что отсутствие крейсера, отсутствие системы противовоздушной обороны, которую они пытались обустроить на острове Змеиный, делает их уязвимыми», — добавила спикер.

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По данным ОК Юг, в море находятся четыре надводных ракетоносителя, оснащенных 26 крылатыми ракетами Калибр. В командовании не исключили, что на фоне поражений оккупантов на линии фронта они могут активизировать ракетные удары и обстрелы тыловых районов и освобожденных населенных пунктов.

https://www.youtube.com/embed/qAZciNksH7k
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Черное море Крылатая ракета Юг Украины Военные корабли Наталья Гуменюк Война России против Украины Калибр

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