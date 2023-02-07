РФ вывели все ракетоносители из Черного моря из-за сильного шторма — ОК Юг 7 февраля, 10:21 Из-за шторма оккупанты вывели все свои корабли из Черного моря (Фото:Думская)

По состоянию на утро вторника, 7 февраля, оккупационные войска РФ вывели все ракетоносители из Черного моря из-за сильного шторма.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«В море продолжает бушевать очень мощный шторм. Как для Черного моря, то он максимально мощный. Раньше такого не фиксировалось — это 5−7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но они не являются ракетоносителями — они собирают информацию о надводной обстановке», — отметила она.

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В Азовском море сейчас также наблюдается шторм, но не такой сильный — 2−3 балла. Однако РФ вывела все свои корабли из Азовского моря, а исследование надводной обстановки оккупанты осуществляют дистанционно.

Накануне Гуменюк сообщала, что из-за плохих погодных условий РФ вряд ли сможет применить дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Штормовая погода также сорвала планы оккупантов по ведению воздушной разведки.